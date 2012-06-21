Парламент Європейського союзу проголосував за те, щоб зобов'язати виробників мобільних телефонів перейти на стандартні порти зарядки пристроїв. Депутати відхилили протест Apple та інших технологічних компаній.
Нові правила зобов'яжуть виробників, що поставляють свої пристрої в Європу, обладнати мобільні телефони, планшети, електронні книги, фотоапарати і смарт-годинники підтримкою «стандартних зарядних пристроїв».
Швидше за все, це буде новий стандарт USB-C або щось в цьому роді. А це означає, що Apple доведеться змінити порт, який використовується на iPhone, – повідомляє британська газета Independent.
Європарламент схвалив цю ініціативу при переважній більшості – 582 голосах проти проголосувало лише 10 євродепутатів. Необхідність введення стандарту пояснили зручністю споживачів і зниженням відходів від електронних пристроїв.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»