Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж минулого року завдяки роботі Головного управління ДФС у Сумській області регіон перерахував на загальнообов’язкове державне соціальне страхування понад 4,1 мільярда гривень, що на 23,7% більше показника 2017 року.
Зокрема, в грудні відповідний позаминулорічний показник перевищено майже на 16%.
Таким чином своєчасно виплачувалися пенсії, соціальна допомога, виконувалися індикативні показники.
Подібний результат став можливим завдяки тому, що фіскальна служба області постійно і ретельно контролювала роботу суб’єктів господарської діяльності щодо дотримання законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів громадян, легалізації зайнятості населення, детінізації доходів тощо.