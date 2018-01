У Будапештському меморандумі є зобов’язання для підписантів, що вони не будуть використовувати зброю проти України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник України у Мінській підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань безпеки Євген Марчук.

«І ще для журналістів про Будапештський меморандум. Якщо вам будуть говорити, що в Меморандумі немає зобов’язань підписантів, це також брехня. В статті 2 чітко говориться англійською, що підписанти reaffirm their obligation.... that none of their weapons will ever be used against Ukraine. Obligation англійською – це зобов’язання», – зазначив він.

Коментуючи заяву глава МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що Росія не використовувала і не погрожувала Україні ядерною зброєю, Марчук порадив заглянути у текст Будапештського меморандуму і прочитати статтю №2 цього документу, де говориться, що підписанти «підтверджують свої зобов’язання (саме зобов’язання)... що ніяка (тобто не тільки ядерна) їхня зброя ніколи (!!!) не буде використовуватись проти України.

«Лавров просто нахабно обманює журналістів, сподіваючись, що ніхто не загляне в оригінал тексту. Не тільки ядерна, а ніяка їх зброя ніколи не буде використана проти України – тобто потрійне зобов’язання», – наголосив він.

Зазначимо, будапештський меморандум – меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні.