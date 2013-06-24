У межах програми «єВідновлення» 1409 заявників отримали грошову допомогу для дрібного ремонту житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф. На їхні рахунки надійшли понад 115 мільйонів гривень.

«Роботи все ще дуже багато — з початку чинності програми 10 травня українці подали 24 724 заяви. Попри те що органи місцевого самоврядування створили 510 комісій, темпи опрацювання заяв недостатні. Укотре закликаю громади налагодити роботу комісій. Від їхньої ефективності залежить, як швидко люди зможуть повернутися до своїх будинків. Є гроші — уряд спрямував 4,4 мільярда гривень на реалізацію програми, створено механізми та цифрові інструменти. Потрібна відповідальність на місцях», — прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомляє Мінінфраструктури, отримані кошти громадяни зможуть спрямувати на закупівлю будівельних матеріалів та оплату ремонтних робіт.