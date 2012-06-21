Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур'єр»
У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – 27 січня в Мукачеві біля пам'ятного знаку «Чоловікам, жінкам, старим та дітям, які були жорстоко вбиті в часи фашистської окупації тільки тому, що вони були євреями», відбувся мітинг-реквієм.
У ньому взяли участь колишні в'язні нацистських концтаборів, їхні близькі і родичі, керівництво Закарпатської обласної та Мукачівської міської влади.
Під час мітингу голова громадської організації євреїв Мукачева Алла Агафонова та керівник Мукачівської іудейської громади Абрагам Лейбович зазначили, що подібні трагедії, злочини проти людства ніколи не повинні повторитися ні з єврейським, ні з жодним іншим народом.
«Це відверто широкомасштабний і цинічний злочин, трагічна сторінка історії і спільний біль різних націй», – зазначив виконувач обовязків голови Закарпатської облдержадміністрації Олексій Гетманенко.
ДОВІДКА «УК»
Голокост проти євреїв Закарпаття, де в роки війни проживали понад 112 тисяч 500 євреїв, завершився знищенням у концтаборах Освенцима, Дахау та іншихпонад 100 тисяч осіб. Додому після війни повернулися 7 тисяч євреїв.