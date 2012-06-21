З 25 листопада 2018-го по 22 січня 2019 року митниці Державної фіскальної служби оформили за новими пільговими умовами майже 44 тисячі автотранспортних засобів з іноземною реєстрацією, які було ввезено в Україну з 1 січня 2015 року і до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів. За цей період до бюджету сплачено близько 2,8 мільярда гривень митних платежів.
Зокрема, із загальної кількості розмитнених автомобілів 36,7 тисячі перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу, повідомляє УНІАН. За це автовласники добровільно сплатили 312 мільйонів гривень (8500 гривень за кожний автомобіль), що звільнило їх від адміністративної відповідальності за це порушення.
У ДФС нагадують, що 22 лютого закінчується термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. «Після цього власники таких автомобілів сплачуватимуть акцизний податок за повною ставкою», — наголошено в повідомленні прес-служби відомства.