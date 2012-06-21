У Брюсселі відкрилася надзвичайна сесія Європарламенту, присвячена реагуванню ЄС на пандемію COVID-19, у якій взяла участь дуже обмежена кількість депутатів. Решта їхніх колег стежили за дебатами в режимі відеоконференції.
Відкриваючи сесію, президент ЄП Давід Сассолі висловив співчуття сім’ям жертв COVID-19 та подякував медичним працівникам та всім небайдужим. «Людяність наших громадян – це найбільше надбання», – відзначив політик. За його словами, медичні працівники опинилися на передньому фланзі цієї боротьби, тому заслуговують на всю можливу підтримку та вдячність за роботу у надзвичайно складних обставинах.
Він також подякував усім, хто продовжує працювати, зокрема, фермерам, працівникам сфери телекомунікацій, касирам супермаркетів, які проявляють велику дисципліну та почуття відповідальності, а також громадянам, які дотримуються запобіжних заходів, допомагають людям похилого віку та вразливим категоріям громадян.
Давід Сасоллі також наголосив, що євроінституції успішно перейшли на новий дистанційний режим роботи, тому демократія продовжує функціонувати, а структури ЄС в умовах кризи «продовжують відповідати на потреби громадян та держав-членів». За його словами, Євросоюз
робить усе можливе для підтримки систем охорони здоров’я та надання доступних медичних препаратів, сприяє науковим розробкам, а також збереженню робочих місць.
Під час дебатів євродепутати обговорили резолюцію, присвячену координації дій ЄС у боротьбі з пандемією коронавірусу, за яку депутати проголосують сьогодні по обіді. У дискусії взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської Ради Чарльз Мішель. Євродепутати визнали, що ЄС міг би почати дії для боротьби з пандемією коронавірусу раніше і більш рішуче. Проте вони також зауважили, що на сьогодні солідарність та довіра у межах ЄС відновлена.
За словами євродепутата від Європейської народної партії Естебана Гонсалеса, європейці «виявили щедрість, показали, що вони є поруч одне для одного і що можуть діяти злагоджено та дуже ефективно». Проте ЄС має зробити більше для того, щоб зробити Європу більш стійкою та менш вразливо, «і робити це необхідно терміново».
Багато промовців наголошували, що закриття кордонів не може бути довготерміновим рішенням для стримування епідемії, і закликали до створення спільної стратегії виходу з ізоляції та плану економічного та соціального відновлення в рамках нового довгострокового бюджету, що дасть змогу наслідки обмежувальних заходів.