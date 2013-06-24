Європейську перспективу України й консолідацію зусиль для підтримки нашої держави обговорив під час зустрічі в Києві Прем’єр-міністр Денис Шмигаль із трьома міністрами закордонних справ: Республіки Австрія Александером Шалленбергом, Словацької Республіки Іваном Корчоком, Чеської Республіки Яном Ліпавським. Візит — важливий сигнал солідарності з Україною. Прем’єр-міністр подякував за надання економічної, гуманітарної та військової підтримки й особисто міністрам за відвідання лінії зіткнення, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Підписання на рівні глав держав і урядів спільних декларацій про європейську перспективу України стане чітким сигналом, що проєвропейські реформи в нашій державі заслуговують на підтримку всіх країн-членів ЄС. Денис Шмигаль подякував Словаччині за підписання відповідної декларації й висловив сподівання, що невдовзі європейську інтеграцію офіційно підтримають Чехія та Австрія.

Напередодні питання оборони, енергетичної безпеки й економіки Денис Шмигаль обговорив із федеральним міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.