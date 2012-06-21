Офіційний дозвіл на вихід з дому, обмеження перебування на свіжому повітрі до однієї години, заборона сидіти на лавочках у громадських парках, заборона віддалятися від свого дому більше, ніж на один кілометр, – до цих надзвичайних заходів вдалися уряди кількох країн-членів ЄС задля подолання кризи, спричиненої спалахом коронавірусу. У Єврокомісії вперше висловили своє ставлення до них.
«Ми живемо у надзвичайні часи, і уряди повинні мати необхідні інструменти, щоб швидко та ефективно діяти з метою захисту здоров’я населення й наших громадян», – заявила очільниця ЄК Урсула фон дер Ляйен.
Проте вона наголосила, що надзвичайні заходи не може бути застосовано за рахунок основних принципів і цінностей ЄС. Глава Єврокомісії пояснила, що таким непорушним принципом, який не можна скасовувати навіть у часи пандемії, є робота вільних і незалежних ЗМІ.
«Повага до свободи висловлювання поглядів важлива в ці непевні часи», – наголосила Урсула фон дер Ляєн. За її словами, сьогодні важливіше, ніж будь-коли, щоб журналісти могли виконувати свою роботу вільно, без перешкод, адже тільки таким чином можна протидіяти дезінформації та надати громадянам доступ до чесних новин. Окрім цього, у Єврокомісії наголосили, що надзвичайні заходи обов’язково повинні мати кінцевий термін, а уряди мають зробити все можливе, щоб неухильно це контролювати.
Цю заяву оприлюднили у Брюсселі після того, як парламент Угорщини ухвалив законопроєкт, який наділяє Прем’єр-міністра Віктора Орбана особливими повноваженнями. Зокрема можливістю через кризу з пандемією безстроково керувати країною через видання указів, які не потребують схвалення парламенту.
Цей закон гостро розкритикували у Європарламенті, Раді Європи, члени угорської опозиції та громадянського суспільства. Вони побоюються, що уряд Віктора Орбана продовжуватиме надзвичайний стан у країні роками під приводом боротьби з коронавірусом. Минулого тижня дев’ять організацій, які займаються захистом свободи засобів масової інформації, розіслали лідерам ЄС листа, в якому застерегли, що новий закон стане зручним інструментом для тиску та залякування журналістів.
«Ми побоюємось, що це призведе до придушення свободи ЗМІ в Угорщині, що буде страшнішим за пандемію», –заявили правозахисники.
Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»