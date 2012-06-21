Розпочала роботу місія інспекторів генерального директорату Європейської комісії з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів (DG SANTE), яка прибула в Україну для перевірки заходів, вжитих Держпродспоживслужбою за підсумками попереднього аудиту системи державного контролю за виробництвом м’яса птиці й продуктів, отриманих із нього, призначених для експорту до Європейського Союзу.
Оціночна місія працює в Україні в межах узгодженого з ЄС графіка — з 29 січня по 8 лютого 2019 року, повідомляє прес-служба відомства. Її представники вже зустрілися з керівництвом і провідними фахівцями Держпродспоживслужби, ознайомилися з матеріалами щодо виконання плану заходів, яких Держпродспоживслужба вжила для реалізації рекомендацій Єврокомісії.
Інспектори відвідають Київську, Івано-Франківську, Волинську та Черкаську області, зустрінуться з представниками головних управлінь Держпродспоживслужби у цих областях та ознайомляться з роботою кількох профільних підприємств. За підсумками роботи місії впродовж місяця буде складено звіт.