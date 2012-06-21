Європейська комісія опублікувала пропозиції щодо майбутнього Східного партнерства, консультації щодо яких тривали майже рік. У пропозиціях відображено ініціативу України щодо посилення інтеграції в конкретних напрямах. Майбутнє Східного партнерства має бути визначено спільно Євросоюзом і країнами-партнерами. Єврокомісія розділяє цей підхід. На цьому наголосив віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, коментуючи пропозиції Єврокомісії щодо нових політичних завдань для Східного партнерства після 2020 року.
За його словами, йдеться про поширення переваг спільного ринку ЄС на країни-партнери, підтримку приєднання партнерів до спільної зони платежів у євро, активізацію процесів укладення угод про спільний авіаційний простір, розширення ТЕН-Т мереж на країни-партнери, участь країн-партнерів у реалізації проєктів у межах стратегії ЄС з поєднання Європи та Азії, збільшення участі у програмах «Горизонт Європа» та «COSME». Для України важливі нові елементи співпраці в межах Східного партнерства, зокрема охорона здоров'я. Йдеться про підтримку країн-партнерів у боротьбі з інфекційними захворюваннями, передусім коронавірусом COVID-19. Своє відображення у нових пропозиціях щодо розвитку співпраці з країнами-партнерами в межах Східного партнерств знайшли й пропозиції України щодо приєднання до Європейської зеленої угоди.
«Україна разом з іншими асоційованими партнерами послідовно виступає за посилення амбітності та диференціації цієї ініціативи, а також максимальну конкретизацію її завдань та цілей. Наш пріоритет - поглиблення секторальної інтеграції, збільшення зв'язків, що поєднують наші економіки та суспільства», – цитує слова віцепрем’єра його служба.
Вадим Пристайко акцентував, що Східне партнерство після 2020-го має бути дієвим додатковим інструментом нашої інтеграції до ЄС. Над цим Україна і працюватиме з партнерами, очікуючи на відповідні результати Саміту Східного партнерства у червні цього року.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»