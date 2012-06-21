Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Країни ЄС поступово скасовують обмежувальні заходи, і європейці починають плекати надію на літній відпочинок та подорожі, нехай і за умови дотримання правил безпеки та вимог з боку національних служб охорони здоров’я.
Для того, щоб громадяни могли вже морально готуватися до подорожей у світі, який поступово оговтується від пандемії, Європейська Комісія розробила низку рекомендацій. Вони також допоможуть урядам країн-членів ЄС координувати безпечне скасування обмежувальних заходів щодо подорожей.
Ось десять головних рекомендацій від Єврокомісії:
бронюйте квитки та реєструйтеся на рейси онлайн, щоб уникнути черг, коли це можливо;
поважайте соціальну дистанцію під час здачі багажу, перевірки служб безпеки, посадки на борт;
кількість пасажирів у літаку може бути обмежено через вимогу соціального дистанціювання. Тому будьте готові, що члени вашої родини можуть сидіти не поруч із вами;
коли складно забезпечити безпечну відстань між людьми, вас попросять носити маску;
їжа, напої та інші товари можуть бути недоступні на борту літака;
транспортні компанії можуть встановлювати захисні бар’єри, наприклад, між пасажирами й водіями;
водії відкривають двері автоматично на кожній зупинці, тому пасажирам не треба торкатися кнопок для відкриття дверей на вимогу;
станції, порти й аеропорти мають гарантувати регулярне прибирання та дезінфекцію;
на всіх видах транспорту має бути забезпечено відповідну вентиляцію;
пасажири можуть вибирати між поверненням вартості або перенесенням дати вильоту за скасовані рейси.
Щодо готелів, то їхні гості мають дотримуватися соціального дистанціювання в місцях загального користування, а також інших запобіжних заходів, таких як чхати у зігнутий лікоть чи паперову серветку, часто мити руки й носити маски.
Усі заклади, які приймають туристів, мають надати гостям чітку інформацію до приїзду, а також мати план дій на випадок виявлення фактів зараження. Вони також мають забезпечувати регулярне очищення й дезінфекцію поверхонь, до яких часто торкаються, та гарну вентиляцію приміщень. Персонал готелю має пройти навчання з профілактики й контролю інфекційних захворювань.