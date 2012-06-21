Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Серпень – не для літніх відпусток, а час для підготовки до нового наступу коронавірусу. До цього зводиться суть рекомендацій Єврокомісії урядам країнам-членам ЄС щодо виникнення другої хвилі пандемії. «Ми не маємо права сказати, що це вже занадто, ми втомилися, досить, бо це означатиме, що всі жертви, на які ми пішли, були марними», – заявила під час представлення рекомендацій єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіракідес у Брюсселі.
Завдяки безпрецедентним карантинним заходам Євросоюзу вдалося істотно загальмувати поширення коронавірусу саме до часу літніх відпусток. Проте Єврокомісія наполегливо радить країнам-членам ЄС не розслаблятися і скоординувати свої дії: накопичити достатні запаси медичного обладнання, зміцнити спроможність систем охорони здоров’я та максимально охопити населення тестуванням на COVІD-19, особливо представників найбільш вразливих груп. У Єврокомісії також вказали на тривожні ознаки, котрі можуть свідчити про наближення другої хвилі пандемії. Це, зокрема, окремі спалахи хвороби у Іспанії, Португалії та Румунії. Окрім цього, восени почнеться сезонне зростання захворюваності на грип, що додасть ще більшої напруги на і без того перенавантажену медичну систему.
У Єврокомісії вважають, що національні уряди країн-членів ЄС повинні винести урок з хаосу, який спричинила пандемія цієї весни: нескоординоване закриття кордонів, брак медичного обладнання та захисних матеріалів, непідготовленість систем охорони здоров’я. У Брюсселі переконані, що якщо країни візьмуть до уваги цей довід, то восени їхні дії будуть значно ефективнішими. «Ми не можемо стверджувати, що друга хвиля – неминуча», – зауважила Стелла Кіракідес. Проте вона наголосила, що треба не втрачати пильність і «діяти спільно», щоб «уникнути повернення масштабного карантину».
Щоб підготуватися до ризиків, які можуть виникнути восени, Єврокомісія звернулася з проханням до національних урядів провести стрес-тести системи охорони здоров’я та мереж догляду за літніми людьми. Брюссель також попросив країни-члени повідомити про їхні потреби у захисних матеріалах та медичному обладнанні і почати кампанію зі щеплення проти сезонного грипу.