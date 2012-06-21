Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Чи не найсумнішими пейзажами за час пандемії коронавірусу стали фото відомих світових туристичних принад – площ, соборів, музеїв, де зазвичай ніде яблуку впасти, і які протягом останнього місяця стоять мовчазні та безлюдні. Екскурсійні фірми, готелі, бари, ресторани, сувенірні крамниці, які заробляли свої гроші, обслуговуючи туристів, в одну мить втратили всі прибутки. У Єврокомісії вважають, що туристична галузь потребує особливої уваги з огляду на фінансові наслідки кризи COVID-19.
Комітет з питань транспорту й туризму Європарламенту закликав Єврокомісію розробити спеціальний план дій з допомоги туристичній галузі в умовах кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Під час онлайн дискусії з єврокомісаром з питань внутрішнього ринку Т’єррі Бретоном, яка відбулася вчора у Брюсселі, євродепутати наголосили, що туристичний сектор потребує більшої підтримки в умовах тривалої кризи через конкретні заходи фінансування.
У Єврокомісії констатують, що туризм став тим сектором економіки, який першим потрапив під удар вірусної кризи, і йому буде найскладніше долати її наслідки. «Туризм – наш пріоритет, і ми спробуємо зробити все можливе, долучивши до цього наявні кошти», – запевнив Т’єррі Бретон. Він також озвучив ініціативу провести цієї осені європейський саміт з питань туризму.
Кілька євродепутатів звернулися до представника Єврокомісії з проханням назвати точні терміни відкриття кордонів та скасування обмежень на подорожі, а також заборон на відвідання пляжів і курортів. Т’єррі Бретон пояснив, що для зняття цих обмежень уряди країн-членів ЄС мають отримати необхідні гарантії безпеки і додав, що робота над цими питаннями у ЄК триває. Він також пообіцяв, що з наближенням літа й сезону відпусток на ці питання можна буде отримати чіткіші відповіді.