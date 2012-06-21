Сьогодні французько-італійський виробник літаків ATR відправив ще п'ять турбогвинтів до Ірану, повідомляє інформаційне агенство «Сіньхуа» з посиланням на агентство IRNA.
Пасажирські літаки АТР 72-600 приземлилися в міжнародному аеропорту Тегерана в Мерабаду в неділю вранці, за день до повернення першого раунду санкцій США проти Ірану.
Авіалінії отримали ліцензії на пасажирські літаки ATR для приєднання до флоту Iran Air, повідомляє «Іран повітря».
У квітні 2017 року авіакомпанія Iran Air підписала контракт із ATR на придбання 20 пасажирських реактивних літаків АТР 72-600 на суму 576 мільйонів доларів США. Іран вже отримав вісім аеронавігаційних літаків 72-600 і розгорнув їх на внутрішніх авірейсах.
Після виходу президента США Дональда Трампа з іранської ядерної угоди, також відомої як «Об'єднаний комплексний план дій» (JCPOA), у травні Вашингтон поновив санкції проти Ірану з метою блокування міжнародних фінансових операцій Ірану та скорочення експортту іранської нафти до нуля.