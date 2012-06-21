Громада цього міста на Львівщині перейшла на міжнародні стандарти сталого розвитку. Це означає, що тамтешня влада відкрито й прозоро спілкується з громадянами за допомогою smart-технологій, розроблених і впроваджених місцевими IT-фахівцями.
Згадані технології й справді всеосяжні, пояснює менеджер Програми РЄ «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» Ольга Шевчук. Налаштувавши персональний комп’ютер на одну з програм, кожний дрогобичанин не виходячи з дому чи робочого місця і навіть перебуваючи у відрядженні може побачити онлайн, як голосували депутати міськради за те чи те рішення, почути пояснення народних обранців, чому вони так зробили, висловивши і власну позицію з обговорюваного питання.
Тут міститься докладна інформація, що будують на міській землі за бюджетні гроші, хто виграв тендер і скільки коштів вже використано. Можна переглянути мапи
МАФів і зовнішньої реклами, дізнатися про конкурси мікропроектів, заявки на які може подати будь-хто. І, що дуже важливо, всі пропозиції містян оприлюднюють. Підтримали твою ідею земляки голосами — отримуй фінансування й берися до роботи.
Усе це сприяло налагодженню зовсім інших, ніж раніше, відносин між керівництвом міста і громадою: люди повірили, що влада здатна стати їхнім партнером. Дух рівноправного партнерства запанував не лише в кабінетах управлінців, що навчилися усміхатися, а й поза ними. Це відчутно поліпшило інвестиційний клімат.
Місцеві посадовці зізнаються, що їм не надто комфортно, коли на відкритому сайті вказано не лише їхні заробітки, а й витрати сім’ї за відповідний період, бо саме так кожен виборець за бажанням перевірить, чи живуть вони за статками. Проте кажуть, що не може порушувати міжнародні управлінські стандарти, за якими живе їхня громада.
Зате згадану політику міськради належно оцінили експерти Трансперенсі Інтернешнл Україна, які торік переставили Дрогобич із 46-го відразу на 10-те місце в рейтингу прозорості й відкритості. Найпоказовіше, що розробки місцевих айтішників уже серйозно зацікавили муніципалів з Німеччини та Польщі, які готові придбати їх.
Досвід Дрогобицької міськради з упровадження smart-технологій в управління містом приніс авторам гідну перемогу в торішньому загальноукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування». До речі, вітчизняний Мінрегіон найближчим часом оголошує наступне таке творче змагання. Переможців чекає більше, ніж матеріальне заохочення — всенародне (а Дрогобич — міжнародне!) визнання і пошанування.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»