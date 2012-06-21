Європейський Парламент запропонував столичному Брюссельському регіону використовувати його приміщення та автопарк для того, щоб боротися з новою пандемією коронавірусу. Про це заявив прессекретар ЄП Джум Дач.
Генеральний секретар Європарламенту Клаус Велле зв’язався з органами влади Брюссельського регіону і заявив, що надає в її розпорядження ресурси ЄП. Йдеться про головну будівлю у Брюсселі, а також про сотні службових авто й вантажівок. «Будівлю можна використовувати як лікарню або тимчасовий притулок для проживання людей, які потребують допомоги. Наші водії можуть допомагати у перевезенні продуктів чи ліків», - сказав Джум Дач.
Керівництво Європарламенту запропонує таку ж допомогу в інших містах, де знаходяться його представництва, - в Люксембурзі та Страсбурзі, де будівлі ЄП наразі стоять майже порожні. Як відомо, зазвичай сесійні засідання Європарламенту відбуваються у французькому Страсбурзі. Проте проведення останніх сесій через пандемію було перенесено в Брюссель. Очікується, що євродепутати зможуть повернутися до Страсбурга не раніше вересня.
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