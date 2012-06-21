Заходи, які мали відбутися з 3 по 5 березня в межах Українського тижня в Європарламенті, перенесли на невизначений термін. Це спричинено обмеженнями щодо проведення масових заходів, запроваджених через поширення китайського коронавірусу. Про це «УК» повідомили у Представництві нашої країни при ЄС. Планували, що для участі в Українському тижні до Брюсселя прибудуть віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, віцепрем’єр Денис Шмигаль, голова НАБУ Артем Ситник, українські депутати. «Щойно обмеження буде скасовано, наша команда опрацьовуватиме нові можливості для проведення Українського тижня», — запевнили українські дипломати.
Рішення про запобіжні заходи на тлі спалаху COVID-19 на брифінгу оприлюднив президент Європарламенту Давід Сасоллі. У тексті рішення йдеться, що поширення коронавірусу в деяких країнах ЄС «становить загрозу для громадського здоров’я» і що для депутатів ЄП існує загроза зараження небезпечною хворобою. Тому було ухвалено рішення обмежити роботу Європарламенту, щоб максимально зменшити ймовірність того, що у його будівлі потраплять носії COVID-19. Для цього на невизначений термін скасовано всі заходи та візити, що передбачають участь осіб, які не є членами ЄП або його акредитованими працівниками. Ідеться про слухання в комітетах, культурні виставки та заходи за підтримки окремих членів ЄП чи політичних груп, особисті та групові візити тощо.
Про скасування березневої сесії заявили і у Венеційській комісії. «Через поширення коронавірусу на півночі Італії комісія ухвалила рішення не проводити пленарного засідання у Венеції», — йдеться у повідомленні пресслужби Ради Європи. Термінові висновки, які повинні були ухвалити у березні, експерти комісії оприлюднять у письмовому вигляді.
Усі запрошення на пресконференції, які відбуватимуться цими днями у Брюсселі, де зафіксовано вісім офіційних випадків зараження коронавірусом, надходять журналістам із застереженням: «Якщо ви відвідували протягом останніх 14 днів Китай, Сингапур, Південну Корею, Японію, Іран, північні регіони Італії чи контактували з тим, хто там побував, ви зобов’язані скасувати свою участь. Якщо відчуваєте симптоми, подібні до тих, які пов’язують із COVID-19, скасуйте свою участь у заході і враховуйте поради місцевої влади».
Жодних обмежувальних заходів у дитсадках, школах чи інших громадських закладах бельгійська влада поки що не запроваджує. Міністр охорони здоров’я Меггі Де Блок заявила, що Бельгія вступила у другу фазу стратегії стримування ризиків для здоров’я населення. Це означає, що влада зосередиться на тому, щоб зупинити поширення вірусу всередині країни. Третю й останню фазу стратегії буде активовано тоді, коли стане очевидно, що влада не здатна більше стежити, як і де у країні поширюється вірус. На цьому етапі можуть закрити школи й зупинити громадський транспорт.