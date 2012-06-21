Низка культурних і політичних заходів, присвячених Україні, відбудеться в Брюсселі на початку березня. Про це журналістам повідомив представник України при ЄС Микола Точицький. У перший день «Українського тижня» заплановано дискусію, присвячену процесу реформ у нашій країні, в якій візьмуть участь члени Європарламенту, депутати Верховної Ради, представники експертних кіл. Планується, що в офіційній церемонії відкриття «Українського тижня» візьме участь президент ЄП Давід Сассолі. Гості зможуть насолодитися грою відомого українського піаніста Дмитра Суховієнка, який виконає твори Фредеріка Шопена, Людвіга ван Бетховена й Валентина Сильвестрова. У кулуарах Європарламенту влаштують виставку «50 винаходів, подарованих Україною світові», у межах якої презентують сучасні українські стартапи в галузі промислових інновацій.
У березні виповнюється шість років від початку злочинної окупації Росією українського Криму. Тому один із днів «Українського тижня» буде присвячено кримському питанню. У дискусії щодо ситуації на анексованому півострові візьме участь віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба. У стінах Європарламенту демонструватимуть фільм Нарімана Алієва «Додому». Світова прем’єра стрічки відбулася торік у травні на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона брала участь у конкурсній програмі «Особливий погляд».
Микола Точицький наголосив, що за останні місяці діалог між Україною та ЄС розвивається надзвичайно прагматично, а представники нової Єврокомісії виявляють до нашої країни посилений інтерес. Він повідомив, що у березні Україну відвідає глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, який висловив бажання побувати на Донбасі, а також спеціальний представник ЄС із питань прав людини Еймон Гілмор. Окрім цього, у червні в Брюсселі пройде саміт формату «Східного партнерства» за участі України, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Білорусі й Молдови. «Ми хочемо, щоб програми, які є в межах «Східного партнерства», були використані для посилення нашого шляху в напрямі європейської інтеграції», — зазначив український дипломат. Він зауважив, що українська сторона зацікавлена в реалізації «Стратегії трійки» в межах «Східного партнерства», яка передбачає диференційований підхід до країн-учасниць цієї ініціативи відповідно до їхнього поступу на шляху до євроінтеграції.