Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Криза, спричинена пандемією коронавірусу, засвідчила, наскільки залежний сільськогосподарський сектор країн Євросоюзу від праці іноземних сезонних робітників. За оцінками Єврокомісії, щороку до ЄС на сезонні роботи прибуває від 800 тисяч до одного мільйона працівників, головним чином на польові роботи. І йдеться не лише про працівників із третіх країн. За даними Єврокомісії, щороку 125 тисяч поляків приїжджають на сезонні роботи до Німеччини.
Цього року обмеження на подорожі й суворі вимоги щодо гігієни та дотримання умов соціальної дистанції спричинили серйозну проблему для багатьох фермерських господарств по всій Європі. Адже за таких умов лише обмежена кількість сезонних працівників змогла вчасно потрапити до своїх роботодавців, щоби вчасно розпочати збір перших овочів та фруктів.
До питання становища сезонних і транскордонних працівників в умовах кризи, спричиненою коронавірусом, серйозно поставилися у Європарламенті. На початку тижня євродепутати ухвалили спеціальну резолюцію, де згадали про правила подорожей, умови праці й заходи безпеки сезонних працівників. Вони закликали Єврокомісію подбати про кращий захист сільськогосподарських робітників, а також створити для них рівні трудові й соціальні права.
Євродепутати відзначили, що праця найманих сезонних робітників має важливе значення для забезпечення функціонування таких галузей економіки, як сільське господарство, харчова промисловість, соціальні та медичні послуги, будівництво й транспорт. У резолюції наголошено, що праця цих людей може відігравати важливу роль у постпандемічному відновленню економіки ЄС.
У документі йдеться, що сезонні робітники зазвичай працюють за короткостроковими контрактами, де не прописано достатній рівень безпеки умов праці й соціальне забезпечення. Ці люди нерідко мешкають у приміщеннях групового типу проживання, де важко дотримуватися соціальної дистанції. Інспектори з питань праці часто повідомляють про порушення часових норм робочого дня, про погані побутові умови, санітарно-гігієнічні норми на робочих місцях. Хоча згідно із законодавством ЄС усі ці норми слід застосовувати як до місцевих працівників, так і до іноземних, котрі прибувають на сезонні роботи.
Європарламент вимагає належної імплементації чинних законів ЄС та кращої координації між країнами-членами ЄС у цьому питанні, щоб забезпечити сезонним працівникам гідне ставлення та рівні права. Серед них — ахист здоров'я, забезпечення належних умов і безпеки праці, зокрема гідне житло, вартість якого не має вираховуватися з оплати праці. Також євородепутати пропонують розробити ефективну систему інформування іноземних сезонних працівників про їхні права та обов'язки зрозумілою для них мовою. А також про ризики, які може спричиняти їхня праця, та заходи безпеки, яких слід дотримуватися.
Тепер Єврокомісія має розглянути резолюцію Європарламенту і запропонувати нові конкретні рекомендації щодо захисту транскордонних і сезонних працівників в умовах поширення Covid-19.