Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Італійці найменше вдоволені тим, як ЄС відреагував на пандемію коронавірусу. Про це свідчать дані опитування, презентованого в Європарламенті минулого тижня, яке в період із квітня по травень проводила компанія Kantar.
Згідно з результатами опитування лише 16% громадян Італії вважають, що заходи, до яких вдався ЄС, щоб зупинити поширення коронавірусу, були достатніми. Італія відома тим, що там поширені антиЄСівські настрої, і його роль там не завжди визнають і цінують. Тож, опитування стало цьому своєрідним підтвердженням. Проте італійці не єдині, хто висловив своє незадоволення.
В опитування взяли участь 21 тисяча 804 особи з 21 країни-члена ЄС. Не було опитано громадян з Естонії, Латвії, Литви, Мальти, Кіпру та Люксембургу. 69% опитаних заявили, що хотіли би бачити більшу залученість ЄС до врегулювання цієї кризи. Водночас, майже шість із десяти респондентів вважають, що країни-члени не виявили під час кризи достатньої солідарності. 74% опитаних сказали, що взагалі не чули про заходи, які вживав ЄС, і лише 42% вважають їх задовільними.
Найскептичніші настрої та оцінки щодо дій ЄС виявили громадяни Італії, Іспанії та Греції. Найпозитивніші — жителі Ірландії, Данії, Нідерландів і Португалії.
Опитування також засвідчило, що 58% респондентів стикнулися з економічними труднощами через кризу, спричинену COVID-19. І вкотре Італія опинилася серед країн, які постраждали від кризи найбільше. За нею розташувалися Греція, Болгарія, Угорщина та Іспанія.