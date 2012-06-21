Компанії, які виготовляють дерев'яні рами для велосипедів, з'являються у всіх країнах Євросоюзу. Деревина має здатність поглинати коливання, тому вважається прекрасним амортизатором. І хоча подібні велосипеди досить дорогі, вони користуються великим попитом. Єдиний недолік такого транспортного засобу – велика вага.
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