Компанії, які виготовляють дерев'яні рами для велосипедів, з'являються у всіх країнах Євросоюзу. Деревина має здатність поглинати коливання, тому вважається прекрасним амортизатором. І хоча подібні велосипеди досить дорогі, вони користуються великим попитом. Єдиний недолік такого транспортного засобу – велика вага. 