Нові будівельні норми, які було розроблено у тісній співпраці з експертним середовищем і які набирають чинності восени, дадуть змогу оновити вулиці українських міст і зробити комфортною міську інфраструктуру. На цьому наголошує Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«Усі помічали, що в ХХІ столітті, нерухомість коштує чимало, але будують усе так, що вигляд має старий. Ми ухвалювали рішення про нові норми, є нові накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства для житлових і нежитлових об’єктів, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Спостерігатимемо за впровадженням цих нових норм і появою красивої та комфортної архітектури в наших містах. Норми до інфраструктурних проектів слугуватимуть українцям і будуть комфортними. Це відповідає європейським практикам».
Позбуватися застарілих норм і розробляти нові почали в березні цього року на вимогу глави уряду.