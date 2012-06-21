Колишній президент Франції Шарль де Голль якось сказав: «Хто може керувати країною, у якій 258 видів сиру?». Це завдання ускладнилося ще більше в умовах кризи, спричиненої коронавірусом, оскільки головні виробники сиру у Франції звертаються до влади по допомогу, пише Politico.
Французькі сировари повідомляють, що закриття ресторанів і спад міжнародної торгівлі спричинили зниження продажів сирів усіх сортів на 60 відсотків. Це може призвести до того, що понад 5 тисяч тонн високоякісного сиру доведеться просто викинути на смітник.
Спалах коронавірусної пандемії COVID-19 збігся із сезонним піком виробництва молока в Європі. Скорочення попиту на дорогі сири змусило фермерів перероблювати молоко на молочні продукти, які можуть зберігатися довше, наприклад, масло та порошкове молоко. «Це створює перевиробництво певних видів молочної продукції і негативно впливає на загальний стан ринку», — констатують у Єврокомісії, де відзначають, що молочна промисловість ЄС наразі переживає «ринковий шок».
Після тиску з боку урядів країн-членів ЄС Єврокомісія погодилася заплатити французьким фермерам за тимчасове зберігання понад 18 тисяч тонн сиру, щоб ці запаси не потрапили на ринок у кризові часи. Але натомість деякі фермери хочуть, щоб ЄС компенсував їм скорочення виробництва сиру, стверджуючи, що зберігання цієї продукції на складах лише відтермінує проблему перепостачання. Адже коли всі запаси сирів потраплять у продаж, то це неминуче призведе до стрімкого зниження цін.
Голова Європейської ради з питань молочної промисловості Ервін Шепгес вважає політику ЄС щодо тимчасового зберігання сиру неправильною. Він заявив, що особисто координуватиме протести у восьми країнах ЄС, включаючи Францію та Бельгію. Під час протестів, які мають пройти сьогодні, фермери розкидатимуть порошкове молоко своїми полями.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»