Ровер ExoMars Європейського космічного агентства прибув до Франції для остаточних випробувань, перш ніж підготуватися до виконання свого завдання в наступному році.
Марсохід, названий Великою Британією на честь Розалінд Франклін – англійського хіміка, яка все своє життя визначала, чи існувало будь-коли життя на Марсі. Це також допоможе нам краще зрозуміти історію води на Червоній планеті.
Для побудови ровера на аерокосмічному майданчику Airbus в Стівенейдж, Великобританія, знадобилося 18 місяців, і тепер марсохід проведе чотири місяці випробувань на майданчику компанії в Тулузі, Франція, щоб переконатися у його ефективній роботі в суворих марсіанських умовах.
Вночі температура на Марсі падає до –-120 градусів за Цельсієм, і, не дивлячись на хорошу ізоляцію, внутрішня температура ровера також впаде до – 60 градусів за Цельсієм.
Якщо все піде добре, марсохід прикріплять до круїзно-спускової стадії космічного корабля і відправлять на космодром Байконур в Казахстані для запуску в липні 2020 року.
Інша команда працює над перевіркою парашутної системи, яка буде безпечно розміщувати марсохід на Марсі.
Великобританія є другим за величиною учасником місії ExoMars після Італії, і тому отримала право будувати і називати марсохід.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»