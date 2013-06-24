18 травня, Європейська Комісія презентувала плани щодо реагування Європейського Союзу на усунення дефіциту фінансування України та довгострокової реконструкції. Про це йдетьсяу прес-релізі Європейської Комісії, повідомляє Урядовий портал.

У короткостроковій перспективі Європейська Комісія пропонує започаткувати додаткову макрофінансову допомогу у вигляді позики до 9 млрд євро у 2022 році, для якої держави-члени ЄС нададуть додаткові гарантії.

У довгостроковій перспективі Єврокомісія пропонує створити міжнародну координаційну платформу, очолювану Європейською Комісією, – «Платформу реконструкції України», яка буде реалізовувати План реконструкції «Відновлення України». План реконструкції стане основою для Європейського Союзу та партнерів для визначення пріоритетних напрямів фінансування та конкретних проектів. Платформа координуватиме джерела фінансування та їх призначення для оптимізації їхнього використання, а також відстежуватиме прогрес у реалізації плану.

«Ми глибоко вдячні нашим партнерам та справжнім друзям за допомогу у підтриманні української економіки та українського народу, а також за подальшу підтримку України у відновленні та відбудові після закінчення війни, – прокоментувала таке рішення Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. – Це вдалий приклад міцної синергії у протистоянні російському агресору заради спільних цінностей та спільного майбутнього. Допоки ми боронимо демократичні засади та докладаємо усіх зусиль, щоби повернути мир в Європі, ЄС допомагає Україні забезпечувати необхідне функціонування економіки та активно долучиться до відбудови нашої держави».

Європейська Комісія пропонує створити новий фінансовий інструмент ЄС, спеціально призначений для фінансування зусиль із відбудови нашої країни та адаптації економіки України до ЄС. Необхідні кошти будуть закладені в бюджет ЄС, забезпечуючи прозорість, підзвітність і надійне фінансове управління цією ініціативою, з чітким зв’язком з інвестиціями та реформами, які проводитимуться в Україні.

«Вітаємо підхід про спільне керування Платформою Євросоюзом та Україною, а надання допомоги буде узгоджено з Планом, що буде розроблений в рамках Національної ради з питань повоєнного відновлення. Адже саме українська сторона має найбільш актуальні дані про потреби країни у всіх сферах, тому належна координація з ЄС допоможуть пріоритезувати потреби та розподілити кошти для найефективнішої реалізації плану відновлення», – додала Ольга Стефанішина.

Зокрема, Віце-премʼєр-міністр зазначила, що план відновлення України також передбачає продовження проведення необхідних реформ, які відповідають стандартам та вимогам ЄС: «Це стане потужним поштовхом для пришвидшення трансформації України на шляху до членства в ЄС».

Наголошується, що інвестиції, приведені у відповідність до кліматичних, екологічних та цифрових політик і стандартів ЄС, допоможуть Україні стати сильнішою та стійкішою, а також відновитись після руйнувань російського вторгнення.

Окрім того, урядовець додала, що українська сторона закликає ЄС та міжнародних партнерів також рішуче діяти у питаннях конфіскації не тільки заарештованих активів російських олігархів, а і державних активів рф та передачі їх Україні для післявоєнної відбудови, адже саме рф має нести повну відповідальність за повномасштабне вторгнення та руйнацію України.