Міністри фінансів Євросоюзу випустили спільну заяву, згідно з яким ЄС повинен припинити фінансування нафтогазових і вугільних проєктів. Про це повідомляє Reuters.
Це вперше в історії ЄС, коли європейські міністри підтримали декларацію, що закликає повністю припинити фінансування викопних видів палива. Раніше вони закликали лише до припинення фінансування вугільних електростанцій.
Відзначається, що повна відмова може зупинити фінансування проєктів з викопного палива на кілька мільярдів євро Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), фінансовим підрозділом ЄС.
Незважаючи на те, що ЄС є головним джерелом фінансування всесвітніх проєктів, спрямованих на боротьбу з глобальним потеплінням, він також фінансує викопне паливо. Так, більшість держав-членів Євросоюзу підтримують газові проєкти, щоб зменшити свою залежність від ядерної енергії або вугілля.
Раніше правління ЄІБ прийняло стратегію, згідно з якою банк з кінця 2021 року не розглядати нові фінансові вкладення в проєкти в сфері викопних видів палива. Інвестбанк буде віддавати пріоритет тим проєктам, які підвищують енергоефективність та декарбонізацію енергії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»