Влада Італії вирішила відкрити найпопулярніший туристичний об’єкт країни – Колізей у Римі – з 1 червня, після того, як він не працював близько двох місяців, коли у країні тривали карантинні заходи. Цього дня Колізей підсвітять кольорами італійського прапора.
Щороку цю пам’ятку світової культурної спадщини відвідує понад 7 мільйонів туристів. У повідомленні музею йдеться, що 1 червня Колізей «відкриють для публіки під знаком гостинності й відповідальності за безпеку». Працівники історичної пам’ятки переконують, що «забезпечать належний захист здоров’я персоналу й відвідувачів», пропонуючи їм маски та вимірюючи температуру. Вони також розробили безпечні маршрути безпосередньо на місці й модифікували години роботи таким чином, щоб уникнути натовпу у години пік.
Тим часом уряд Німеччини збирається скасувати застереження щодо подорожей своїх громадян до 31 європейської країни, запроваджені ще 17 березня. Про це повідомило агентство dpa. До переліку входять Велика Британія, Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн та 26 країн-членів ЄС.
Паралельно Німеччина спільно з ЄС хоче виробити низку загальних критеріїв щодо подорожей закордон, аби таким чином максимально захистити німецьких туристів від зараження COVID-19. Скасування застережень на подорожі має посилити транскордонний туризм у Європі. У повідомленні німецького уряду зазначається, що «відновлення туризму важливе для німецької туристичної галузі, а також для економічної стабільності країн, які вони відвідують».
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