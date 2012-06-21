Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес закликав Європейський Союз створити нову версію плану Маршалла для відновлення європейської економіки після коронавірусної кризи.
План Маршалла, названий на честь американського сенатора, який запропонував цю ідею. Це був план уряду США в кінці Другої світової війни щодо надання допомоги Європі, економічної, матеріальної та психологічної, спустошеної військовими діями.
Педро Санчес позитивно оцінив ті кроки, які вже зробив ЄС для підтримки економіки своїх членів, які зазнають збитків від пандемії, проте він вважає, що їх недостатньо. «Європа повинна створити економіку військового періоду та ініціювати опір та відновлення економіки», – сказав він. Для цього, вважає політик, ЄС має мобілізувати значні ресурси через механізми спеціального плану, який він пропонує назвати новим планом Маршалла. «Але для цього потрібна підтримка всіх країн-членів ЄС», – наголосив Педро Санчес.
У відкритому листі до своїх колег з ЄС іспанський прем’єр, чиї дружина, теща та тесть хворі на коронавірус, написав: «Європа переживає свою найглибшу кризу після Другої світової війни. Наші люди вмирають або борються за своє життя в лікарнях, які переповнені через пандемію, яка стала найбільшим викликом для наших систем охорони здоров’я від часів епідемії грипу 1918 року». Він назвав коронавірус «невидимим ворогом», який загрожує усій Європі.
«Ми повинні уникнути розколу між Північчю і Півднем. Нікого не можна полишити на самоті, бо нинішній особливий час потребує сміливих рішень», – переконаний іспанський лідер. На його думку, мільйони європейців вірять у проєкт Євросоюзу, тому політичне керівництво не може їх розчарувати. «Давайте дамо їх підстави продовжувати нам довіряти. Зараз або ніколи, бо на карту поставлено майбутнє Європи», – заявив Педро Санчес.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»