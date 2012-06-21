Європу може очікувати різке похолодання протягом найближчих ста років, з'ясували вчені з Гронінгенського та Утрехтського університетів. Про це повідомляє EurekAlert.
Північно-Атлантична течія (Гольфстрім), що забезпечує м'який клімат на північному заході Європи, може змінити свій напрямок в ході цього століття, свідчать результати дослідження.
Північно-Атлантична течія переносить теплу воду з Мексиканської затоки в Європу, забезпечуючи більшу частину північно-західної Європи відносно м'яким і помірним кліматом. Однак вчені підозрюють, що тала вода з Гренландії і надмірна кількість опадів можуть перешкодити цій океанській течії. Моделювання вченими з Університету Гронінгена і Утрехтського університету показало, що імовірність зміни напрямку течії на даний момент складає 15%. А причиною цих змін можуть стати надмірна кількість опадів і танення льоду в Гренландії. Протягом наступних 100 років відбудеться тимчасова зміна напрямку течії, кажуть вчені. Результати дослідження були опубліковані 30 грудня в журналі Scientific Reports.
«Океани зберігають величезну кількість енергії, а океанічні течії суттєво впливають на клімат Землі», – каже доцент кафедри обчислювальної математики Гронінгенського університету Фред Вубс. Разом зі своїм колегою Хенком Дейкстра з Утрехтського університету він вивчав океанські течії майже 20 років.
Дослідники океану з’ясували, що течії Атлантичного океану чутливі до кількості прісної води на поверхні. Оскільки стік талих вод з Гренландії збільшився через зміни клімату, а також через кількість опадів над океаном, було висловлено припущення, що це може уповільнити або навіть повернути назад Північно-Атлантичну течію, блокуючи подачу тепла в Європу.
Моделювання впливу прісної води на течії вже проводилося протягом кількох десятиліть. «Використовувалися як моделі з високою роздільною здатністю, засновані на рівняннях, що описують потоки рідини, так і дуже спрощені блокові моделі», – пояснює Вубс. «Наші колеги в Утрехту створили блокову модель, яка досить точно описує сучасні великомасштабні процеси в океані».
Тимчасова перерва в подачі теплої води в північно-західну Європу більш імовірна: «У наших моделях шанси на те, що це станеться в наступні 100 років, становить 15%». Такі тимчасові переходи можуть викликати холодні періоди в Північній Атлантиці, хоча це необхідно перевірити в подальших дослідженнях. Таким чином, дослідження вчених є лише першим кроком у визначенні цього кліматичного ризику. Модель не враховує значні зміни в прісній воді в Північній Атлантиці, які можуть бути викликані таненням крижаних щитів.
При зміні напрямку Північно-Атлантичної течії Європу очікує різке похолодання, так як континент буде позбавлений екваторіального тепла.
ДОВІДКА "УК"
Гольфстрі́м (англ. Gulf Stream) — тепла морська течія в північній частині Атлантичного океану. Разом із північним продовженням у європейському напрямку, Північно-Атлантичною течією, є могутнім теплим океанським потоком. Течія є величезним океанічним конвеєром, що транспортує тепло з екваторіальних районів до півночі. Завдяки Гольфстріму відбувається потужна циркуляція води: теплої — на північ, а холодної — на південь. Теплі води з району екватора доходять майже до самого Полярного кола, по дорозі віддаючи своє тепло.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»