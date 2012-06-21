Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала Євросоюзу закрити кордони для не громадян ЄС, які здійснюють необов’язкові поїздки. Про це йдеться в її відеозверненні, поширеному через Twitter. «Що менше ми подорожуватимемо, то ефективніше зможемо стримувати поширення вірусу», — переконана Урсула фон дер Ляєн.
Така заборона, на її переконання, має бути чинною протягом 30 днів і її можуть продовжити в разі потреби. Вона не стосуватиметься європейців, які повертаються додому, близьких родичів громадян ЄС, тих, хто має право на проживання в Євросоюзі, дипломатів, доглядальників за людьми похилого віку та науковців, зазначила Урсула фон дер Ляєн. Виняток зроблять для людей, які перетинають кордон, щоб потрапити на роботу, й тих, хто перевозить важливі товари.
Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що метою заборони слугує стримування поширення епідемії нового коронавірусу. «Так ми зменшимо кількість не дуже необхідних переміщень і гарантуватимемо переміщення потрібних товарів», — пояснив він. Сьогодні Шарль Мішель офіційно оприлюднить цю пропозицію на саміті лідерів ЄС, який відбудеться в режимі відеоконференції.
Віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс перебуває на добровільному карантині через контакт із хворою на COVID-19. За словами речника Єврокомісії, пан Тіммерманс провів 6 березня зустріч із держсекретаркою Франції з питань екологічного переходу Брун Пуарсон, результати тестів якої нещодавно засвідчили, що вона хвора на COVID-19. «Віцепрезидент Тіммерманс перебуває в хорошому стані, у нього немає жодних симптомів», — заспокоїв речник Єврокомісії.
Пандемія коронавірусу вже вплинула на діяльність багатьох міжнародних організацій. Не стала винятком і Парламентська асамблея Ради Європи. Пресслужба асамблеї повідомила, що через поширення небезпечної хвороби сесію ПАРЄ, яка мала відбутися з 20 по 24 квітня у Страсбурзі, скасовано. Таке рішення ухвалив президент ПАРЄ Рік Дамс, щоб «гарантувати безпеку та здоров’я членів асамблеї, гостей та працівників апарату».