Наша держава пропонує Європейському Союзу започаткувати програми цілеспрямованої підтримки українського Приазов’я в межах санкційної політики проти країни-агресора і заходів з відновлення вільного судноплавства в регіоні та розвитку портів Бердянська й Маріуполя. Про це йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском під час візиту до Брюсселя.
Ескалацію ситуації в Азовському морі слід зупинити. І в цьому контексті санкції ЄС проти причетних російських офіцерів, дзеркальні санкції проти російських портів на Азові та суден під російським прапором у міжнародних морських портах, нові секторальні санкції могли б стати адекватною реакцією ЄС на дії Росії, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Ми передаємо конкретні пропозиції та проекти підтримки Приазов’я і розраховуємо на їх спільну з ЄС реалізацію», — зазначив Володимир Гройсман.
Прем’єр-міністр також зустрівся з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Він наголосив, що зараз Україна та ЄС перейшли від формату відносин «партнерства та співпраці» до формату чіткого й сталого діалогу. На його думку, питання протидії агресії — це також напрям співпраці, який враховує не тільки безпосередньо санкційну політику, а й можливості розвитку Приазов’я.
«Просимо відрядити в Україну спеціальну підготовчу чи оціночну місію, яка б спільно з українськими експертами опрацювала конкретний пакет з реалізації інфраструктурних і соціальних проектів у регіоні Азовського моря», — запропонував Володимир Гройсман.
А під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з питань енергетичного союзу Марошем Шефчовічем український урядовець наголосив, що наша держава ставить за мету повністю інтегруватися до енергоринку ЄС, а також зберегти свою роль як ключового транзитера газу при спільному управлінні газотранспортною системою України.
Підбиваючи підсумки візиту, Прем’єр-міністр наголосив, що Європейський Союз готовий надалі послідовно й твердо розвивати секторальну співпрацю в різних напрямах — від безпеки та реформи митниці до інтеграції у спільний енергетичний та цифровий простір.
Підписано вісім угод, які стосуються зокрема освіти, посилення контактів між людьми, запровадження технологій енергоефективності. Їх загальний обсяг фінансування становитиме близько 400 мільйонів євро.
«Я отримав повну підтримку від ЄС. Ми налаштовані на подальшу співпрацю», — резюмував Володимир Гройсман.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»