Життя іноді підносить важкі випробування, з якими не кожен упорається. Ви залізли в борги, у родині сталося нещастя? Людина в такій ситуації нерідко впадає у відчай. Але тут з’являється «благодійниця», яка й розрадить, і допоможе, наставить на праведний шлях. Жителька Черкас (назвемо її М.) саме так і проникала в душу скривджених долею. З’ясувавши матеріальне становище, боргові зобов’язання, інші обставини життя тієї чи іншої дівчини, вона пропонувала руку допомоги. Зокрема значно поліпшити життя завдяки працевлаштуванню в Європі. Потім виявлялося, що це «працевлаштування» передбачало сексуальні послуги в елітних розважальних закладах. Скільки дівчат із Черкас та області вдалося так завербувати М., з’ясовує слідство.
Однак як встановили працівники департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ Національної поліції в Черкаській області, для забезпечення реалізації злочинної діяльності в Німеччині працював посередник, який за потреби відвідував Україну і супроводжував клієнтів за кордон.
В один з останніх днів листопада організаторка М. передала 23-річну черкащанку громадянинові Німеччини. Дівчина не мала постійного заробітку і перебувала у скрутному матеріальному становищі. Напередодні, піддавшись умовлянням, дівчина погодилася на переміщення до Німеччини для роботи повією. Кур’єр з Німеччини виїхав з жертвою на автомобілі. На КПП «Краковець» Львівської області майже опівночі їх затримали поліцейські та працівники прикордонної служби.
Проведено санкціонований обшук за місцем мешкання організаторки у Черкасах, вилучено оргтехніку і мобільні телефони, які використовували у злочинній діяльності. Триває досудове слідство, встановлюють коло співучасників.