На Полтавщині відкрили сучасний мінімолокозавод, який випускає тверді сири й масло. Виробництво розташоване у фермерському господарстві «Ромашка» у селі Сагайдак Шишацького району. Керівник ФГ Олексій Кругляк розповів, що все обладнання на заводі вітчизняне, від місцевого виробника. Добова потужність підприємства — 10 тонн молока, яке братимуть на власній фермі, де 500 голів дійної череди.
За словами пана Кругляка, його сировина екологічно чиста, у виготовленні молочної продукції зовсім не використовують рослинних жирів. На заводі запровадили систему НАССР. Пирятинська лабораторія Держпродспоживслужби регулярно перевіряє їхню продукцію щодо якості та безпечності.