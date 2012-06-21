Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Бельгійські фермери закликали своїх земляків їсти картоплю фрі двічі на тиждень, щоб таким чином використати 750 тисячі тон картоплі, яка накопичилася на складах через епідемію коронавірусу.
Картопля фрі, чи, як кажуть бельгійці, фріти, — національна страва Бельгії, яку тут готують із 17 сторіччя. Її особливість полягає у тому, що картоплю обсмажують двічі на яловичому жирі. Фріти подають з майонезом як окрему страву чи як гарнір до варених мідій. Проте останніми тижнями виробники картоплі зазнали великих збитків через обмежувальні заходи у зв’язку з коронавірусом, зокрема, через закриття ресторанів та кафе. Навіть незважаючи на те, що бельгійський уряд дозволив працювати під час карантину яткам, які торгують фітами в Бельгії, багато їх власників однаково вирішили закрити свій бізнес. А ті, які продовжують працювати, скаржаться на відсутність клієнтів.
Окрім цього, в Бельгії було скасовано великі музичні фестивалі, які зазвичай відбуваються тут навесні. А гості цих заходів поїдали фріти у величезній кількості. «Давайте ми всі їстимемо фріти двічі, а не один раз на тиждень», — запропонував свій шлях порятунку галузі генеральний секретар Торговельної асоціації виробників картоплі Belgapom Ромен Кулс.
Бельгія — один із найбільших експортерів замороженої картоплі у світі. Щороку цей експорт становить 2,3 мільйона тон. Проте, за словами Ромена Кулса, морозильні камери на складах вщерть заповнені, й існує ризик, що морожені фріти згодом просто викинуть на смітник. «Ми також вивчаємо можливості продажу картоплі в країни Центральної Європи, де з неї робитимуть крохмаль, а також використовуватимуть для виготовлення кормів для тварин», — розповів він.
25 тонн картоплі щотижня Belgapom жертвує для так званих продуктових банків – доброчинних організацій, які займаються збором харчів для малозабезпечених верств населення. «Ми пишаємося тим, що можемо зробити внесок у допомогу найслабшим у нашому суспільстві й доставити до їхнього столу смачну й корисну картоплю», — відзначив Ромен Кулс.