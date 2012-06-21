Американський сервіс YouTube посилив правила публікації відеозаписів. Тепер відео, яке містить завуальовані погрози та образи на адресу людей різних рас, статі і сексуальної орієнтації, портал видалятиме.
«Ми завжди видаляли записи з погрозами стосовно будь-кого, із закликами до переслідування, а також ті, в яких розкривалася особиста інформації. Тепер нашими правилами забороняються не тільки відверті загрози, але і завуальовані або побічні», – йдеться в повідомленні на офіційному сайті YouTube.
Адміністрація порталу зазначає, що до завуальованими погрозами і образами може ставитися й імітація насильства або натяк на неї.
YouTube буде прийматиме поетапні заходів щодо таких порушників: спочатку відео можуть видалити, потім користувача можуть позбавити можливості монетизації відео, потім просто заблокувати. Представники порталу відзначили, що правила поширюються не тільки на відеозаписи користувачів, але і на коментарі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»