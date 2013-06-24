Прем’єр-міністр Юлія Свириденко обговорила із Президентом України Володимиром Зеленським виклики, які стоять перед нашою державою, зміни, необхідні для посилення роботи уряду та відносин з міжнародними партнерами.

«Сьогодні надзвичайно важливо об’єднати всі сили та ресурси заради зміцнення України. Вдячна Президенту за довіру та високу оцінку роботи нашої команди. Пишаюся тим, що мала честь очолювати уряд у найскладніший період новітньої історії України, — зазначила Юлія Свириденко. — Дякую кожному і кожній, хто боронить українську землю, наші військові — це наша сила і наша незалежність. Дякую всій урядовій команді за роботу на благо держави у час великих викликів. Ми з вами відвідали кожен куточок нашої неймовірної країни з особливою увагою на прифронтові регіони, ухвалювали надскладні оперативні рішення, пережили найважчу зиму і ні на секунду не дозволили ворогу зупини серцебиття нашої держави — економіку.

Обговорили з Президентом також наші подальші кроки. Готова й надалі служити Українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру», — цитує Прем’єр-міністра Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.