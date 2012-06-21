Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Вихованка школи ім. Іллі Рєпіна Софія Комар отримала перемогла на ХХ Міжнародному конкурсі образотворчого мистецтва для дітей та молоді «Завжди зелено, завжди небесно».
У польському місті Торунь, де відбувався престижний конкурс, поважне журі розглядало маже 11,5 тисячі поданих дитячих робіт з 49 країн світу. Від України участь у конкурсі взяли малюнки 21 юного митця.
Перемогу отримала харків’янка Софія Комар, якій вручили медаль і диплом лауреата. Дипломантами стали дві її «колеги» по школі ім. Іллі Рєпіна – Аліса Зосим-Калугіна і Дар’я Титова.
Престижний конкурс організували Міністерство культури і дитинства Польщі, управління культури і дитинства та галерея і центр дитячої та юнацької творчості м. Торунь.