Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
На чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщеннях, що наприкінці січня проходив у Сумах, харків’янка Анастасія Матузна встановила новий юнацький рекорд України у п’ятиборстві, здобувши 4034 очка.
Примітно, що практично рік тому харківська легкоатлетка саме в Сумах на аналогічному турнірі також здобула золоту медаль, продемонструвавши кращий за суперниць результат 3516 очок у п’ятиборстві.
Як розповіли в управлінні у справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації в Чемпіонаті України в Сумах взяли участь майже 700 атлетів 2003 року народження та молодші з 25 регіонів країни. Результати змагань стали відрадними для харківських спортсменів. На їх рахунку – 2 золоті, 1 срібна та 3 бронзові медалі.
Так, Яніна Юрченко виборола дві нагороди: золоту – в бігу на дистанції 60 метрів (7.76 секунди) та срібну – біг на 200 метрів (25.58 секунди).
Бронзовими призерами стали Євгенія Близнецова, Артем Онищенко та Самуель Едокпаі.
Успішні виступи юних легкоатлетів Харківщини принесли збірній команді регіону друге місце в загальнокомандному заліку, а випередили їх на одну сходинку легкоатлети Києва.