14-річна учениця Чугуївської дитячої художньої школи ім. І. Ю. Рєпіна Ірина Шевченко стала переможцем кількох європейських виставок-конкурсів. Нещодавно роботи Ірини брали участь у двох конкурсах: міжнародному фестивалі мистецтв у Братиславі в Словаччині та інтернаціональній виставці «Діти проти війни» у столиці Франції Парижі.
За словами начальника управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації Олега Яцини, журі європейського конкурсу високо оцінило роботу Ірини Шевченко і юна художниця тоді виборола І місце, стала лауреатом I ступеня та отримала медаль за перемогу в цьому конкурсі.
«Чугуївська дитяча художня школа ім. І. Ю. Рєпіна одна з найкращих на Харківщині. Її учні та випускники продовжують славні традиції. Тому вітаю переможницю та її наставника художника Володимира Непомнящого із заслуженою перемогою», — сказав Олег Яцина.
Як розповіла юна художниця, свої доробки вона з учителем, директором школи, членом Національної спілки художників України Володимиром Непомнящим надіслала ще влітку. Нагороди організатори конкурсів відправили в Чугуїв наприкінці вересня. На словацькому фестивалі Ірина здобула перемогу і стала лауреатом І премії в номінації «образотворче мистецтво», а робота із французької виставки принесла ІІ премію і срібну медаль.
«Для виставки «Діти проти війни» я зобразила портрет ветеранів Другої світової — моїх родичів. У Братиславі переміг мій пейзаж — малюнок зі львівського пленеру», — розповіла Ірина Шевченко. Вона зізналася, що в майбутньому планує стати професійним художником. І втішилася тим, що в цьому її підтримують і вчитель, і батьки.
Володимир Непомнящий вважає ученицю талановитим митцем. Він зазначив, що Ірина — переможниця багатьох українських і міжнародних конкурсів-виставок, а також цього року отримала стипендію ХОДА «Надія Слобожанщини». До речі, за підготовку переможця, професійну викладацьку роботу її наставника нагороджено сертифікатами визнання від президентів міжнародного журі конкурсів.
Учитель нагадав, що наприкінці березня Ірина Шевченко виборола перші місця ще у трьох міжнародних конкурсах: декоративного та образотворчого мистецтва «Рідна природа», декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Стародавній світ».
За словами юної талановитої художниці, всі свої досягнення вона присвятила рідному місту, батькам і вчителеві.