Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Загальноукраїнський дистанційний фестиваль-конкурс «Весняний ЗлатаФест Золоті Таланти України» відбувся вже втретє, а цього року, зважаючи на ситуацію, він об’єднав його учасників під гаслом «Карантин не привід відмовлятися від своєї мрії».
Юна жителька Маріуполя Анастасія Журавльова, яка навчається на художньому відділенні Маріупольської школи мистецтв так і зробила: взявши участь у конкурсі, отримала Гран-прі у номінації «Живопис».
Для участі у фестивалі талановита молодь надсилала фото своїх робіт чи відеозаписи виступів із майже всіх областей України. На розгляд авторитетного журі були представлені зразки творчості у наступних жанрах і категоріях: хореографія, вокал, акторська майстерність, театр, шоу-програма, оригінальні жанри та живопис.
Для Анастасії Журавльової згаданий творчий тріумф аж ніяк не перший. Зокрема за результатами всеукраїнського конкурсу «Диво-дитина-2018» вона перемогла у номінації «Найбільш творча дитина». А в лютому 2020 року отримала Гран-прі міжнародного фесту «Талановиті діти України».
«Вона дуже великий молодець, старається і багато працює. За її ескізом створили ковану фігуру, яка вже прикрасила наше місто. Також займається створенням різножанрових ілюстрацій для книг», — розповідає про свою вихованку викладач Маріупольської школи мистецтв Любов Макаренко.