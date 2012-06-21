Учениця 2-го класу художнього відділення тутешньої школи мистецтв Анастасія Журавльова перемогла на міжнародному конкурсі дитячих малюнків «Діти проти війни», що відбувся в Парижі. Згаданий конкурс має визнання державних установ Франції та Євросоюзу, його проводять уже понад двадцять років. Як уточнили в департаменті культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради, у ньому взяли участь понад 185 тисяч учасників у різних номінаціях із 47 країн світу. Тим більш вагомою стала перемога 11-річної представниці України, яка на підсумковому гала-концерті отримала гран-прі, дві медалі і сертифікат-подяку за помітний внесок у розвиток культури та зміцнення дружби між народами.
На конкурс Настя запропонувала зображення Богородиці з немовлям. За словами юної художниці, її робота — це своєрідний заклик до людей всього світу з проханням зробити все для того, аби зупинити війни. «Коли працювала, то здавалося, що я немов пензлик у Божих руках і що малюю не я сама, а малюють через мене… А назвала свій малюнок «Є речі, які не можна знищити», — поділилася вона враженнями від роботи над зображенням, відзначеним гран-прі міжнародного конкурсу.