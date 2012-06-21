14-річний українець Микита Кутовий переміг на Всесвітньому фестивалі гри на губній гармошці, який відбувся в німецькому місті Троссінген. Школяр обійшов 700 музикантів з усього світу.
Про це повідомляє "Gazeta.ua".
Микита Кутовий родом з Дніпра. Був єдиним представником від України на фестивалі.
У категорії "Blues/Rock/Folk/Country" отримав абсолютну перемогу, набравши всі 700 балів.
Під час конкурсу Микита Кутовий виконував композиції "Hummer" та "Homeblues". Судді визначали переможця за критеріями — техніка гри/майстерність, емоційний вираз/інтерпретації, звук та художній вплив.
"World Harmonica Festival" — найбільший міжнародний фестиваль гармоніки, що проводиться кожні чотири роки. Участь у заході беруть до тисячі музикантів з усього світу. Цього року фестиваль відбувся в Німеччині.