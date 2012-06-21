«Підтримую важливе рішення виконавчої ради ЮНЕСКО про початок прямого моніторингу ситуації в Автономній Республіці Крим та Севастополі. Російській окупаційній владі не вдасться приховати свої злочини від міжнародної спільноти, як не вдасться уникнути заслуженої відповідальності. Крим — це Україна!» — так у своєму мікроблозі у Twitter Президент Петро Порошенко відреагував на ухвалення десятого поспіль рішення про моніторинг ситуації в Криму з моменту окупації Росією нашого півострова.
«Рішення було ухвалено за підсумками розгляду чергової доповіді генерального директора ЮНЕСКО, оприлюдненої напередодні сесії, у якій констатовано брутальні порушення окупаційною владою свободи слова і ЗМІ, утиски культурних та освітніх прав українців і кримських татар, факти руйнації об’єктів культурної спадщини, зокрема ханського палацу в Бахчисараї, внесеного до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, проведення незаконних археологічних розкопок тощо», — прокоментували рішення у вітчизняному зовнішньополітичному відомстві.