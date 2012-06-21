Юні українські айтішники на міжнародній арені вкотре продемонстрували, що наша країна серед лідерів цієї галузі у світі, а програмістів у нас готують на найвищому рівні. Посланці України підтвердили це успішним виступом на європейській юніорській олімпіаді з інформатики, яку цього року приймало місто Марібор у Словенії.
Усі без винятку учасники нашої збірної здобули медалі. Зокрема Артем Фомюк із Хмельницького, якого готував до змагань тренер Андрій Попик, виборов «золото». Восьмикласник з Ужгорода Олег Навер, підготовкою якого займалися викладачі Ужгородського національного університету Сергій Вапнічний та Олександр Міца, — «срібло». Призовими місцями відзначилися і харків’яни Ігор Пилаєв та Андрій Вороной: завдяки тренерській роботі Миколи Арбузова вони здобули бронзові медалі.
Серед збірних команд 24 країн — учасниць олімпіади українці посіли третє місце. Нашу національну команду очолювали Валентин Мельник — фахівець, який підготував кілька десятків призерів міжнародних змагань, а також переможниця Європейської юніорської олімпіади з інформатики 2018 року Софійка Мельник.
Новий успіх українських програмістів дає змогу сподіватися, що й у подальшому наша країна не втрачатиме своїх позицій у світовому рейтингу країн із найрозвиненішими інформаційними технологіями, і наші програмісти вноситимуть вагому частку в зростання національного валового продукту.