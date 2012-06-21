Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Вихованці Сєвєродонецького міського Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді завітали до мальовничої Буковини завдяки громадській організації «Нове суспільство».
Так 29 дітей зі сходу не тільки відпочивали у наметовому таборі «Ойкос» Чернівецької області, а також відвідали живописні місця та визначні пам’ятки архітектури Чернівців, привезли додому позитивні емоції та враження.
«Емоції словами просто не передати. Діти надзвичайно круті та класні, з якими немає часу нудьгувати. Ці дні стали справжньою казкою, яка має свій початок, але немає кінця, оскільки ми пообіцяли один одному підтримувати зв'язки»,– ділиться враженнями вожатий Юрій Чучко, який супроводжував дітей.
Від імені чернівчан він запевнив нових друзів зі сходу, аби ті тепер самі чекали гостей.