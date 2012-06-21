Вихованці Сумської художньої школи ім. М.Г. Лисенка добре відомі творчими досягненнями не тільки в Україні, а й у світі. Ось і цими днями вони взяли участь у Міжнародному дитячому та молодіжному конкурсі талантів GOLD EUROPE 2020, що проходив за підтримки міністерства культури Чехії.
Як повідомив директор школи заслужений працівник культури Олексій Кузьменко, юні сумські таланти успішно представили область у різних номінаціях. Софія Фаресей перемогла у розписі, а Яна Карпенко та Альбіна Вінніченко стали другими відповідно у графіці й витинанці. Не менш успішно виступили сумські вихованці у Кропивницькому, де відбувся Всеукраїнський конкурс «Щаслива дитина — квітуча Україна». У своїх номінаціях перемоги здобули Аліса Гризун, Анастасія Лабузова, Софія Лях та Лада Дзюбенко. Ще десятеро удостоєні дипломів та подяк. А всього у конкурсі від Сум узяли участь 30 вихованців.