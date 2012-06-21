Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Тернополі відкрили виставку-конкурс «Творчість юних», яку управління культури облдержадміністрації організовує щороку. Вона підсумовує творчий доробок учнів мистецьких шкіл краю за весь навчальний рік.
В експозиції представили понад 250 творчих робіт юних художників з 20 мистецьких шкіл Тернопілля. За тематикою, використанням різних матеріалів, технік ці творіння найрізноманітніші. Вони вирізняються художнім смаком, вражають щирістю дитячої душі й таланту, життєрадісністю.
Як повідомили в управлінні культури облдержадміністрації, впродовж чверть століття таку виставку-конкурс експонували в обласному художньому музеї. Нині ж її через надзвичайну ситуацію з коронавірусною інфекцією організували онлайн.