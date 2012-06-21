Те, чого не помічають дорослі, нерідко стає відкриттям і одкровенням у дитячій творчості. У цьому переконуєшся, знайомлячись із роботами юних майстрів пензля й олівця, зібраних у Харківській обласній дитячій бібліотеці. Що б, здавалося, нового можна сказати про Харківщину туристичну — тему писану-переписану, відображену і у фотографіях, і у відеосюжетах, і в друкованих проспектах та каталогах. Однак у кожному з 200 виставлених малюнків та фотолистівок десь — чи в куточку маленьким штришком, чи у центрі зображення — яскравою барвистою плямою причаїлася неочікувана цікавинка, яка відкриває мальовничі куточки Харківщини такими, якими їх можна побачити лише дитячими очима.
В експозицію виставки «Харківщина туристична. Малюють діти» роботи юних художників підбирали за підсумками відкритого обласного конкурсу дитячого малюнка, який упродовж пів року проводили у краї й до якого долучилися юні майстри з 19 районів та ОТГ.
Як обіцяють організатори, найкращі роботи визначать у третій декаді жовтня під час проведення V обласного патріотичного форуму і переможців обов’язково нагородять.
Та найкращим заохоченням для юних художників-переможців стане експозиція їхніх робіт у Харківському обласному туристсько-інформаційному центрі та інших мистецьких закладах області.