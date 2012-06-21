Те, чого не помічають дорослі, нерідко стає відкриттям і одкровенням у дитячій творчості. У цьому переконуєшся, знайомлячись із роботами юних майстрів пензля й олівця, зібраних у Харківській обласній дитячій бібліотеці. Що б, здавалося, нового можна сказати про Харківщину туристичну — тему писану-переписану, відображену і у фотографіях, і у відеосюжетах, і в друкованих проспектах та каталогах. Однак у кожному з 200 виставлених малюнків та фотолистівок десь — чи в куточку маленьким штришком, чи у центрі зображення — яскравою барвистою плямою причаїлася неочікувана цікавинка, яка відкриває мальовничі куточки Харківщини такими, якими їх можна побачити лише дитячими очима.

Роботи юних художників підбирали за підсумками відкритого обласного конкурсу дитячого малюнка. Фото з сайту kharkivoda.gov.ua

В експозицію виставки «Харківщина туристична. Малюють діти» роботи юних художників підбирали за підсумками відкритого обласного конкурсу дитячого малюнка, який упродовж пів року проводили у краї й до якого долучилися юні майстри з 19 районів та ОТГ.

Як обіцяють організатори, найкращі роботи визначать у третій декаді жовтня під час проведення V обласного патріотичного форуму і переможців обов’язково нагородять.

Та найкращим заохоченням для юних художників-переможців стане експозиція їхніх робіт у Харківському обласному туристсько-інформаційному центрі та інших мистецьких закладах області.