Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Вихованці художньої студії «Барви натхнення» Черкаської дитячої музичної школи №5 під час карантину вирішили трохи розважитися. І взяли участь у всесвітньому челенджі. Художній музей міста Гетті, що в Каліфорнії (США), якраз запропонував у Твіттері показати в реальності свої улюблені картини. Головна умова — виконати це за допомогою підручних предметів.
Юних художників захопила ця ідея. У хід пішли туалетний папір, пакети, домашні тварини і все, що знайшлося під рукою.